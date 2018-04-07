|Dixie Ozone League Schedule 2018
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|Home
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|Away
|Time
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|Monday, April 2
|Nationals
|vs
|Americans
|5:45 p.m.
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|Nationals
|vs
|Americans
|Americans
|7:05
|Friday, April 6
|L. Angels
|vs
|Nationals
|6:30
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|Monday, April 9
|Americans
|vs
|Nationals
|5:45 p.m.
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|Americans
|vs
|Nationals
|Nationals
|7:05
|Friday, April 13
|L. Rays
|vs
|Americans
|Americans
|6:30
|Monday, April 16
|Nationals
|vs
|Americans
|5:45 p.m.
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|Nationals
|vs
|Americans
|Americans
|7:05
|Friday, April 20
|L. Orioles
|vs
|Nationals
|6:30
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|Monday, April 23
|Americans
|vs
|Nationals
|5:45 p.m.
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|Americans
|vs
|Nationals
|Nationals
|7:05
|Friday, April 27
|L. Braves
|vs
|Americans
|6:30
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|Monday, April 30
|Nationals
|vs
|Americans
|5:45 p.m.
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|Nationals
|vs
|Americans
|Americans
|7:05
|Monday, May 7
|Americans
|vs
|Nationals
|5:45 p.m.
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|Friday, May 11
|L. Nationals
|vs
|Nationals
|6:00
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|L. Orioles
|vs
|Americans
|Americans
|7:30
|Monday, May 14
|Nationals
|vs
|Americans
|5:45 p.m.
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|Note 1: Opening ceremonies are at 5:30 p.m. prior to the first game. If you have a bye come in full uniform for the ceremony.
|Note 2: All games will be played at Holley Field at Beeland Park
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